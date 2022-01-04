министерство обороны

В столице начинается строительство нового военного учебного заведения

АШХАБАД, 26 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде турецкая строительная компания Rönesans построит комплекс зданий 1-й специализированной военной школы. Новому образовательному учреждению планируется присвоить имя Бердымухамеда Аннаева. Соответствующее Постановление подписал Президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов.

Контракт на строительство с компанией Rönesans заключит Министерство обороны Туркменистана.

Предполагается, что в специализированной военной школе смогут проходить обучение до 700 курсантов. Строительные работы начнутся в январе следующего года, завершение строительства запланировано на 2024 год. Новый комплекс зданий будет расположен на проспекте Сапармурата Туркменбаши, недалека от перекрестка с проспектом Атамурата Ниязова.