Уничтожение наркотиков

В Туркменистане уничтожена крупная партия запрещенных веществ

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 27 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 декабря в Геок-Тепинском этрапе Ахалского велаята прошла акция по уничтожению партии наркотических средств, контрабандных табачных изделий, а также лекарственных препаратов, изъятых в ходе рейдов правоохранительных и военных структур.

Подобные мероприятия в Туркменистане проводятся регулярно. На этот раз в акции приняли участие представители парламента страны, общественных организаций, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, почетные старейшины, журналисты. Каждый из присутствующих отправил в специальные печи изъятые спецслужбами запрещенные вещества.

Правительство Туркменистана ведет активную борьбу с трафиком наркотических веществ через свою территорию, а также с употреблением среди населения страны табачной продукции.