Алабай

Туркменский алабай стал участником выставки собак в Казани

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменский алабай по кличке Акдус поучаствовал в выставке собак «Top Dog Tatarstan 2021», проходившей в международном выставочном центре «Казань Экспо». Организовала мероприятие Кинологическая федерация Республики Татарстан.

Владелец собаки – президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Тогда еще совсем маленького алабая ему вручил в подарок глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов. «Акдус» с татарского переводится как «Белый друг».