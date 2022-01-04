В Туркменистане будет создан Международный информационный центр

В Туркменистане будет создан Международный информационный центр27.12.2021 15:36
|Р. Мередов
АШХАБАД, 27 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В столице Туркменистана планируется строительство Международного информационного центра в составе Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии.
С предложением о создании подобного центра в Ашхабаде выступил глава МИД страны Рашид Мередов в ходе очередного заседания Кабинета Министров. Основным направлением деятельности Центра станет освещение для всего мира проводимых в Туркменистане социально-экономических преобразований, а также информирование населения страны о политических, экономических и социальных событиях в мире.
Предложение Мередова было одобрено главой государства Гурбангулы Бердымухаммедовым. Президент поручил тщательно проработать организационные вопросы и приступить к процессу создания Международного информационного центра.
ИП "ТУРКМЕНинформ"