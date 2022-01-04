Сельхозуниверситет

Туркменские студенты продемонстрировали свои навыки в компьютерной и инженерной графике

АШХАБАД, 28 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Студенты ряда туркменских вузов стали победителями на Международной открытой интернет-олимпиаде по компьютерной и инженерной графике, организованной Туркменским сельскохозяйственным институтом Дашогузского велаята.

В состязании принимали участие студенты из России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, а также из Китая, Турции, Японии, Индии, Индонезии, Кореи, Сербии и Румынии. Туркменистан был представлен десятью высшими учебными заведениями.

Олимпиада проводилась на английском, русском и туркменском языках. В качестве задания было создание 3D-моделей и чертежей с использованием таких программ, как Autocad, Kompas-3D, Autodesk Inventor, Solidworks и других. На выполнение задания давалось 240 минут.

В число победителей вышли шестеро представителей Туркменистана: Даянч Махмудов, Хангельды Хуммедов (Туркменский сельхозинститут), Атабай Яхшимурадов, Довлетмаммет Гараев (Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций), Сейран Амангельдиев (Государственный энергетический институт) и Гадыр Порсыев (Туркменский сельскохозяйственный университет им.С.А.Ниязова).

Также победителями олимпиады стали Лев Мамонов из Белорусского национального технического университета, Мехриддин Холиб оглы Тиллоев – студент Ташкентского государственного технического университета и Адель Ахметзянов из России (Казанский государственный аграрный университет).

На вторых и третьих местах сорок семь представителей туркменских вузов - Инженерно-технологического университета Туркменистана им. Огузхана, Туркменского государственного архитектурно-строительного института, Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана, Международного университета нефти и газа им. Я. Какаева и Международного университета гуманитарных наук и развития.