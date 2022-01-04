Президент Бердымухамедов

Президент Туркменистана отбыл в Санкт-Петербург

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов примет участие в неформальной встрече глав Содружества Независимых государств, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Сегодня глава государства отбыл из Ашхабада в северную столицу России.

Кроме туркменского лидера, во встрече примут участие главы Казахстана, Кыргызстана, Узбекистан, Таджикистана, Армении, Азербайджана и Беларуси, а также первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

На повестку дня предстоящей встречи вынесены подведение итогов председательства Беларуси в СНГ в уходящем году, обсуждение перспектив наращивания многостороннего сотрудничества в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах, кроме того запланированы двухсторонние встречи на высшем уровне.

Нынешняя встреча в Санкт-Петербурге считается неофициально приуроченной к 30-летию образования Содружества Независимых Государств.

Прошлая встреча глав государств СНГ проходила в 2019 году, также в Санкт-Петербурге, следующая же состоится в столице Казахстана Нур-Султане в конце 2022 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"