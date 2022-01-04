Туркменский лидер принял участие в неформальной встрече с коллегами по СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку в город Санкт-Петербург (Российская Федерация).

Целью визита явилось участие в неформальном саммите глав государств Содружества Независимых Государств, который был организован Президентом России Владимиром Путиным с целью подведения итогов совместной деятельности в уходящем году и обсуждения перспектив дальнейшего развития регионального сотрудничества.

В саммите также приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Приоритетными направлениями дальнейшего развития взаимодействия в формате СНГ были названы политика и обеспечение безопасности, экономика и торговля, борьба с последствиями COVID-19, развитие здравоохранения и медицинской промышленности, расширение транспортно-транзитной инфраструктуры, оптимизация и расширение поставок энергоносителей, прокладка новых линий связи и коммуникаций, культурно-гуманитарное сотрудничество.

Также в рамках визита Президент Туркменистана провел телефонный разговор с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которого были обсуждены вопросы дальнейшего развития межпарламентского взаимодействия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"