Президент на елке

Президент Туркменистана поучаствовал в новогоднем хороводе с детьми

АШХАБАД, 30 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в новогодних торжествах для самых маленьких гостей со всей страны и Ашхабада.

Для участия в торжествах были приглашены отличники учебы и победители различных творческих конкурсов и школьных олимпиад, воспитанники детских домов.

Праздничная елка проходила на площади перед культурно-развлекательным центом «Алем». Установленный здесь главный символ новогодних праздников является по традиции самой большой елкой страны – 38 метров в высоту и 16 метров в диаметре, с восьмиконечной звездой с датой «2022» на макушке.

Вокруг главной елки установлены елочки поменьше, а также фигурки животных, персонажей мультфильмов и сказок; каждое дерево в округе декорировано светящимися гирляндами.

Глава государства поучаствовал в новогоднем хороводе вокруг елки вместе с детьми, после чего от его имени всем юным гостям были вручены сладкие подарки.