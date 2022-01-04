Туркменские помидоры

В Туркменистане выведен новый сорт помидоров

ДАШОГУЗСКИЙ ВЕЛАЯТ, 30 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Селекционеры Дашогузского велаята вывели новый сорт грунтовых помидоров, скрестив сорта «Восток 36х» и «Балкан».

Полученный сорт под названием «Айнур» обладает плодами среднего размера округлой формы и ярко-красного цвета. Он отличается средней устойчивостью к заболеваниям растений и засухе. От стадии рассады до полного созревания проходит в среднем до 116 суток.

Томаты сорта «Айнур» планируется выращивать для промышленного производства томатной пасты, а также для консервирования.