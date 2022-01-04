"Туркменгеология"

В Туркменистане установлен праздник в честь алабая

АШХАБАД, 31 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ "О проведении Праздника туркменского алабая", который учрежден в целях дальнейшего приумножения мировой славы туркменских алабаев, развития и совершенствования национального собаководства.

Документом предписывается отмечать Праздник туркменского алабая ежегодно в последнее воскресенье октября.

ИП "ТУРКМЕНинформ"