Туркменские теннисисты подвели итоги года

АШХАБАД, 3 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В конце минувшего года в Федерации тенниса Туркменистана было проведено заседание, посвященное подведению итогов 2021 года.

Согласно представленным данным, в прошлом году Федерацией тенниса было проведено 12 внутренних соревнований, которые выявили лучших и лучших, способных представить страну на турнирах мирового уровня.

На прошедших в октябре в Бахрейне соревнованиях за Кубок Дэвиса среди команд 4 группы стран Азии и Океании сборная Туркменистана одержала три победных серии подряд, заняв первую строчку в своей группе.

По итогам выборов в комитеты и комиссии на период 2022-2023 годы Международной федерации тенниса (ITF), Генеральный секретарь Федерации тенниса Туркменистана Эзиз Довлетов был избран в международную рабочую группу при президенте ITF по проведению Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинга.

Кроме того, представители Федерации принимали активное в онлайн-семинарах Международной федерации тенниса и Азиатской федерации тенниса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"