Делегация Туркменистана приняла участие в заседании ЭЭС СНГ

АШХАБАД, 5 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В конце декабря представители ведомства энергетики Туркменистана наряду с коллегами из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в прошедшем в формате видеоконференции 59-м заседании Электроэнергетического совета Содружества независимых государств (ЭЭC СНГ), которое было организовано под председательством РФ с целью обсуждения актуальных вопросов глобальной климатической повестки.

Повестка дня мероприятия включала рассмотрение вопросов управления выбросами парниковых газов в электроэнергетике, развития инструментов стимулирования декарбонизации и достижения углеродной нейтральности энергетического сектора, перспектив сотрудничества в сфере гидроэнергетики и наращивания инвестиционного потенциала водно-энергетического комплекса в Центральной Азии.

По итогам заседания стороны приняли совместное заявление по глобальной климатической повестке и проводимой политике в государствах-участниках СНГ в данной области.

Участники заседания также договорились по ряду организационных вопросов, в том числе по плану мероприятий совета на 2022 год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"