В МИД Туркменистана выпустили заявление в связи с ситуацией в Казахстане

АШХАБАД, 6 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня ведомство внешней политики Туркменистана выпустило заявление, в котором говорится, что в Туркменистане с озабоченностью следят за событиями, происходящими в последние дни в Республике Казахстан.

"Исходя из многовековых уз дружбы и братства, добрососедских связей и отношений стратегического партнерства, искренне заинтересованы в скорейшей нормализации обстановки в стране, в дальнейшем стабильном общественно-политическом и социально-экономическом развитии Казахстана.

Выражаем твердую уверенность, что такие качества как мудрость, дальновидность, глубокое уважение к обычаям и традициям предков, толерантность, всегда присущие древнему казахскому народу, будут служить прочной основой для решения всех возникших вопросов в конституционно-правовом поле и в соответствии с международными нормами и правилами."

ИП "ТУРКМЕНинформ"