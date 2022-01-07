Туркменский лидер аккредитовал нового главу представительства ЮНИСЕФ

АШХАБАД, 7 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным руководителем представительства Детского фонда ООН ­(ЮНИСЕФ) в стране Мохаммадом Файязи.

В ходе аудиенции глава ЮНИСЕФ вручил Президенту свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и Детского фонда ООН в сфере защиты прав детей, здравоохранения, охраны здоровья матери и ребенка, проведения детской иммунизации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"