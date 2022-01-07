Туркменистан и Китай отметили 30-летие дипотношений

АШХАБАД, 7 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Цянь Найчэном.

Встреча была организована в честь 30-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами (6 января 1992 года). В данной связи посол вручил туркменскому лидеру поздравительное послание Председателя КНР Си Цзиньпина, а также передал официальное дипломатическое приглашение на предстоящие с 4 по 20 февраля текущего года в Пекине XXIV зимние Олимпийские игры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"