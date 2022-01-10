Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 8 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел первое в наступившем году онлайн-заседание Кабинета Министров страны.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты руководителей национального парламента, министерств и ведомств о текущем положении дел во вверенных им структурах, проводимой работе по развитию всех отраслей народного хозяйства, ходе подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, строительства объектов социального и экономического назначения.

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, допущенные в работе серьезные недостатки был объявлен строгий выговор председателю агентства "Türkmenaragatnaşyk" Х.Худайгулыеву.

ИП "ТУРКМЕНинформ"