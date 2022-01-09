Делегация МИД Туркменистана отправилась в Афганистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 января делегация ведомства иностранных дел Туркменистана во главе с заместителем министра Вепой Хаджиевым оправилась с визитом в Афганистан.

Целью поездки является участие в переговорах с официальными представителями нового афганского руководства по вопросам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций.

В частности, были проведены встречи с с заместителем председателя правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи, с заместителем министра иностранных дел Шер Мохаммадом Аббасом Станикзаем, с министром горной добычи и нефтепродуктов Шахабуддином Делаваром, а также с заместителем министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Мовляви Садером Азаном.

ИП "ТУРКМЕНинформ"