Туркменская делегация вернулась из Ирана

АШХАБАД, 10 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 января делегация правительственных кругов Туркменистана во главе с вице-премьером Сердаром Бердымухаммедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым завершила двухдневный визит в Исламскую Республику Иран, который был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.

Программа пребывания в Тегеране включала проведение переговоров с министром нефти ИРИ Джавадом Овджи, министром по делам дорог и городского развития Ростамом Гасеми, вице-президентом Мохсен Резайем, министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахияном, а также Президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены ключевые аспекты развития взаимодействия двух стран в сферах политики, экономики и торговли, промышленности, ТЭК и энергетики, транспорта и коммуникаций, обеспечения безопасности, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"