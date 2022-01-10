Туркменистан намерен активизировать торговые отношения с Узбекистаном

АШХАБАД, 10 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане будет создан приграничный туркменско-узбекский Торговый центр: информацию об этом предоставил вице-премьер Ч. Гылыджов в ходе заседания правительства Туркменистана, состоявшегося 7 января.

Главе государства Гурбангулы Бердымухаммедову были представлены конкретные планы по осуществлению проекта, в том числе определение местоположения и площади будущего объекта, чертежи и схемы, а также планы по осуществлению транзита и контроля товаров. Работы ведет Министерство торговли и внешнеэкономических связей и ряд подведомственных структур.

Соглашение о создании туркмено-узбекского приграничного Торгового центра было принято в ходе официального визита Президента Туркменистана в Узбекистан 5 октября прошлого года.