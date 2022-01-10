Туркменский футбол: итоги 2021 года

АШХАБАД, 10 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Федерация футбола Туркменистана подвела итоги прошедшего года и определила лучших игроков среди представителей отечественных клубов.

Так, лучшим тренером 2021 года признан Язкули Ходжагельдыев – благодаря ему футбольный клуб «Алтын Асыр» стал победителем в чемпионате и Суперкубке страны. Также под его руководством «Алтын Асыр» в 2018 году впервые вышел в финал Кубка АФК, восемь раз становился чемпионом страны, кроме того, сборная Туркменистана в 2019 году вышла в финальную часть Кубка Азии.

Звания лучшего игрока 2021 года удостоился полузащитник клуба «Ахал» Эльман Тагаев, также он признан лучшим бомбардиром чемпионата Туркменистана 2021 года, забив в его ходе 10 голов («Ахал» в минувшем году занял второе место в чемпионате).

Подводя итоги года, Федерация футбола Туркменистана определила список лучших игроков сезона-2021. В этот список вошли:

- игроки «Ахала» Эльман Тагаев (полузащитник), Арсланмурад Аманов (полузащитник), Сердар Гельдыев и Ата Гельдыев (защитники), Абды Бяшимов (защитник), Ресул Чарыев (вратарь);

- игроки «Алтын Асыра» Маммед Оразмухаммедов (вратарь), защитники Мекан Сапаров, Гуйчмурад Аннакулиев и Зафар Бабаджанов, Алтымурад Аннадурдыев (нападающий), Мурад Аннаев и Ахмед Атаев (полузащитники);

- игроки «Шагадама» Ихлас Магтымов и Назар Товакелов (полузащитники), Ресул Махмыдов (защитник), Керим Ходжабердыев (нападающий);

- игроки «Копетдага» Сердар Байрамов (защитник), Ихлас Сапармамедов и Язклыч Курбанов (полузащитники);

- игрок «Ашхабада» Гурбангельды Сахедов (нападающий);

- игрок «Мерва» Пирмурад Газаков (нападающий).

Чемпионом страны по футболу стал ФК «Алтын Асыр», на втором и третьем местах «Ахал» и «Шагадам» соответственно.

Футбольный клуб «Ахал» по итогам чемпионата-2021 удостоился премии за честную игру – «fair play» за наилучшие дисциплинарные показатели, а также в этом году сыграет в Лиге чемпионов АФК.