С нового года увеличены размеры социальных пособий и выплат для многодетных семей

АШХАБАД, 10 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 1 января наступившего года в Туркменистане вступили в силу изменения в кодексе о социальной защите населения, включающие в себя уменьшение пенсионного возраста для некоторых категорий граждан и увеличение размеров ряда пособий.

Матери восьми и более детей получили право выходить на пенсию в 52 года. Кроме того, для многодетных матерей на 30 процентов выросли пенсии и пособия по инвалидности и по уходу за ребенком.

Повышения коснулись также размеров пособий по потере кормильца, единовременных выплат по беременности и родам и пенсий сиротам.