МИД Туркменистана посетила новый посол Великобритании

АШХАБАД, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 января ведомство иностранных дел Туркменистана посетила вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Люсиа Уайлд.

Ее принял глава ведомства Рашид Мередов, которому посол вручила копии своих верительных грамот.

Далее состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Ранее британскую дипмиссию в Ашхабаде возглавлял Хью Стенли Филпотт (с октября 2019 года).

ИП "ТУРКМЕНинформ"