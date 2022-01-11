МИД Туркменистана посетила новый посол Великобритании

МИД Туркменистана посетила новый посол Великобритании11.01.2022 10:18
АШХАБАД, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 января ведомство иностранных дел Туркменистана посетила вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Люсиа Уайлд.
Ее принял глава ведомства Рашид Мередов, которому посол вручила копии своих верительных грамот.
Далее состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Ранее британскую дипмиссию в Ашхабаде возглавлял Хью Стенли Филпотт (с октября 2019 года).
ИП "ТУРКМЕНинформ"