Главы МИД Туркменистана и Узбекистана провели разговор по телефону

АШХАБАД, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 января министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону со своим коллегой из Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе беседы руководители внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества и ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе прошедшего в декабре в Санкт-Петербурге неформального саммита Содружества Независимых Государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"