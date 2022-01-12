Меджлис

Туркменистан приступает к разработке стратегии развития на следующие 30 лет

АШХАБАД, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане будет разработана Программа развития страны на следующие 30 лет, в связи с чем в феврале этого года пройдет внеочередное совещание Халк Маслахаты.

К работе над Программой привлечены министерства и ведомства страны, а также представители Халк Маслахаты. В ходе заседания Программа будет обсуждена и ратифицирована, кроме того, планируется подведение итогов минувшего года и определение ключевых задач на 2022 год.

О необходимости выработки стратегии развития страны на ближайшие три десятилетия высказался Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе очередного заседания Кабинета Министров, состоявшегося в пятницу 7 января.

ИП "ТУРКМЕНинформ"