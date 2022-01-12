Сердар Бердымухамедов совершит рабочий визит в Узбекистан

Сердар Бердымухамедов совершит рабочий визит в Узбекистан11.01.2022 15:50
|Сердар Бердымухамедов
АШХАБАД, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов намерен посетить Узбекистан.
Предваряя визит, состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Узбекистана.
В планах предстоящего визита – встречи с руководителями ключевых министерств и ведомств Узбекистана с целью активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области.
ИП "ТУРКМЕНинформ"