Сердар Бердымухамедов

Сердар Бердымухамедов совершит рабочий визит в Узбекистан

АШХАБАД, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов намерен посетить Узбекистан.

Предваряя визит, состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Узбекистана.

В планах предстоящего визита – встречи с руководителями ключевых министерств и ведомств Узбекистана с целью активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области.

ИП "ТУРКМЕНинформ"