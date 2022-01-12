Награждение в Дейнау

В Дейнау наградили лауреатов Детской премии им. Гулбаба

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 12 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Доме культуры этрапа Дейнау Лебапского велаята состоялась церемония вручения Детской премии имени Гулбаба, которой награждаются юные победители творческих конкурсов, предметных олимпиад и спортивных соревнований по всей стране.

В этот раз награды удостоились юные артисты ансамбля «Бахши» детской школы искусств Дарган-Атинского этрапа, ученик 3 класса школы оздоровительно-реабилитационного и учебно-воспитательного центра Лебапского велаята Бахтияр Бегмырадов, ученица 9 класса средней школы №18 Дейнау Дженнет Атаджанова, ученица 4 класса специализированной средней школы №31 Чарджевского этрапа Айпери Курбанова, ученик 6 класса средней школы №18 Фарабского этрапа Самир Ыхтыяров, ученик 6 класса специализированной средней школы №7 Мерген Худайназаров, ученица 9 класса средней школы №1 Ходжамбазского этрапа Айгуль Джидаева.

Победителям были вручены памятные подарки и почетные грамоты от Центрального Совета Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.

ИП "ТУРКМЕНинформ"