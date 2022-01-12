Глава МИД Туркменистана принял участие во встрече с коллегами по Тюркскому совету

АШХАБАД, 12 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 января глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшем в формате видеоконференции внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркоязычных государств (прежнее название - Тюркский совет).

В заседании также приняли участие главы МИД Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Узбекистана.

Главной темой повестки дня встречи стало рассмотрение ситуации в Казахстане и вопросы обеспечения безопасности.

Рашид Мередов заявил, что в рамках помощи народу Казахстана Туркменистан готов начать экспортные поставки природного газа и электроэнергии в Республику Казахстан, начиная с марта текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"