Ашхабад

Международный конкурс по превентивной дипломатии

АШХАБАД, 12 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представители туркменской студенческой молодежи приглашаются принять участие в международном конкурсе «Посол превентивной дипломатии», организованном Академией превентивной дипломатии Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

К участию в конкурсе допускаются граждане Туркменистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в возрасте от 18 до 29 лет, проходящие обучение (или желающие обучаться) в вузах по специальностям, связанным с дипломатией и международными отношениями, такими как политология, социология, международные отношения, международные экономические отношения, международное право.

Для участия необходимо до 31 января 2022 года прислать по адресу https://forms.gle/FwyTrgUbyRwufPgz5 заявку по форме, приложить к нему мотивационное письмо на русском или английском языке в 300-500 слов на одну из следующих тем:

«Чем вас заинтересовала Академия превентивной дипломатии?»

«Чем вы можете быть полезны для межрегиональной сети выпускников Академии превентивной дипломатии Центральной Азии и Афганистана?»

Оценивать участников будут по критериям осведомленности в вопросах национальных и региональных проблем, их профессионального уровня, наличия опыта социальной или волонтёрской службы в своем регионе, творческого подхода.

После прохождения тренингов участники конкурса будут включены в межрегиональную сеть выпускников Академии превентивной дипломатии Центральной Азии и Афганистана для участия в мероприятиях РЦПДЦА.