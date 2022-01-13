УлГПУ

Туркменские студенты УлГПУ вошли в число лучших

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Двое представителей Туркменистана, проходящих обучение в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова, вошли в число лучших в учебе, творчестве и студенческой жизни среди иностранных студентов вуза.

Успехи в учебе и участии в жизни университета продемонстрировали студент 4 курса естественно-географического факультета Азат Астанов и студентка 5 курса естественно-географического факультета Айджемал Ёлдашева.

Родителям туркменских студентов от имени ректора УлГПУ И. Петрищева были направлены письма со словами благодарности за отличное воспитание их детей.

В УлГПУ, кроме туркменских студентов, проходят обучение более 500 представителей Узбекистана, Сирии, Ирака, Индонезии, Болгарии, Сербии и других стран.