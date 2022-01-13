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Государство продолжает процесс регулирования оказания частных услуг в области пассажирских перевозок

АШХАБАД, 12 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Одним из самых популярных видов общественного автомобильного транспорта в Туркменистане являются маршрутные такси, совершающие пассажироперевозки между городами и пригородными поселками страны. Долгое время юридически этот вид предпринимательской деятельности почти не регулировался.

С нового года вводятся новые правила для владельцев автобусов, занимающихся частными перевозками пассажиров. Водители частных маршрутных такси (микроавтобусов) должны будут получить лицензию, разрешающую занятие перевозкой пассажиров.