Проведено расширенное заседание Госсовета безопасности Туркменистана

АШХАБАД, 13 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 января Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание Государственного совета безопасности страны.



В ходе заседания были заслушаны отчеты руководителей военных и правоохранительных органов о текущем положении дел во вверенных им структурах, ходе модернизации материальной базы и служебно-бытовых условий военнослужащих, предпринимаемых мерах по укреплению обороноспособности и поддержанию правопорядка по итогам 2021 года.

Указом главы государства подполковник полиции М.Бабагулыев был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел, на эту должность был назначен майор полиции В.Атаев, прежний начальник управления полиции города Ашхабад. Новым начальником управления полиции города Ашхабад стал майор полиции М.Мухамметмырадов.

Также туркменский лидер подписал Указ "О назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана, а также присвое­нии им квалификационных классов".

Кроме того, глава государства рассмотрел ряд организационных вопросов и принял соответствующие решения, касающиеся некоторых подразделений пограничных войск.

ИП "ТУРКМЕНинформ"