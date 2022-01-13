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Афганистан начнет строительство своего участка ТАПИ уже в этом году

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Афганистан готов приступить к строительству участка транснационального газопровода ТАПИ в скором времени – эта информация прозвучала в ходе визита делегации Министерства иностранных дел Туркменистана в Кабул.

Так, афганская сторона обозначила соки начала строительных работ по прокладке трубопровода на территории Афганистана – вторая половина этого года.

И.о. министра горной промышленности и нефтепродуктов Афганистана Шахабуддин Делавар гарантировал обеспечение безопасности работ и полную прозрачность в предоставлении информации о выделении земельных участков для прокладки газопровода.

Также Министерство внутренних дел и обороны Афганистана планирует создать специальное воинское подразделение для охраны газопровода.