Туркменские женщины

В конце февраля пройдет тренинг по вопросам гендерного равенства, к участию приглашаются представители Туркменистана

АШХАБАД, 14 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представители Туркменистана приглашены к участию в тренинге, посвященном практическому применению концепции гендерного равенства и развитию кадрового потенциала в страна Центральной Азии. Организатором выступают кафедра ЮНЕСКО по журналистике и коммуникации Казахского национального университета имени Аль-Фараби совместно с проектом «ООН-женщины» в Казахстане.

Тренинг пройдет в формате онлайн-конференции с 25 февраля по 1 марта. Его целью заявлены усиление потенциала и знаний в сфере гендерного равенства, соблюдение прав и расширение возможностей для женщин центральноазиатского региона.

Принять участие в тренинге могут представители государственных учреждений, органов местного самоуправления, общественных организаций.