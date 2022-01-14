Туркменский лидер отправился в Балканский велаят

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 14 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочим визитом в Балканский велаят страны.

Программа поездки включала посещение нефтегазового месторождения "Uzynаda" в Эсенгулыйском этрапе, где глава государства был ознакомлен с текущим положением дел на месторождениях региона, а также провел рабочее совещание по актуальным вопросам развития ТЭК.

Кроме того, глава государства посетил рыболовецкую зону Каспия, где пообщаелся с рыбаками, а затем возвратился в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"