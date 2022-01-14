самолет "Туркменских авиалиний"

Из Ашхабада совершен спецрейс до Стамбула и Туркменабата

АШХАБАД, 14 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 января авиакомпания «Туркменховаёллары» («Туркменские авиалинии») совершила спецрейс по маршруту Ашхабад-Стамбул-Туркменабат для возвращения на родину граждан страны, "застрявших" за границей из-за пандемии коронавируса

С момента прекращения авиасообщения с зарубежными странами из-за пандемии в Туркменистане осуществляются только специальные рейсы. Перевозкой пассажиров, кроме «Туркменских авиалиний», занимаются также авиакомпании S7 (Россия), «Белавиа» (Беларусь), Turkish Airlines.

Также на 14 января запланирован еще один спецрейс «Туркменских авиалиний» – Стамбул-Туркменабат.

В наступившем году зарубежные авиакомпании также продолжать совершать специальные рейсы в Туркменистан и из Туркменистана.