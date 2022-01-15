ЛЭП

В Туркменистане появится первая электростанция на основе возобновляемых источников энергии

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 15 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". На территории этрапа Сердар Балканского велаята будут построены ветряная и солнечная электростанции мощностью 10 мегаватт. Строительные работы выполнит турецкая компания «Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş», выигравшая соответствующий международный тендер.

Электроэнергией, которую будет вырабатывать новая, экологически чистая электростанция, будут снабжаться населенные пункты, расположенные вокруг искусственно созданного Туркменского озера.

Турецкая компания, согласно условиям тендера, должна будет по завершении строительных работ полностью подготовить объект к эксплуатации, а также закупить оборудование для прокладки ЛЭП от электростанции напряжением 110 кВт.