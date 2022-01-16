Олег Кононенко

Олег Кононенко поздравил Президента Туркменистана с Новым годом

АШХАБАД, 15 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Уроженец Туркменистана, герой Российской Федерации и Туркменистана, инструктор-космонавт-испытатель, командир отряда космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олег Кононенко направил поздравительное послание Президенту Гурбангулы Бердымухаммедову.

В письме, в частности, говорится:

«Прошу принять самые искренние, идущие от сердца поздравления с Новым, 2022 годом, который Туркменистан встретил в обстановке мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне.

С особой теплотой вспоминаю встречи с Вами, всегда служащие для меня источником человечности, мудрости, дальновидности, стратегического государственного мышления.

Надеюсь на встречу с Вами в новом году, буду рад вновь оказаться на моей благословенной Родине – в Туркменистане.

Пусть 2022 год принесет Вам, Вашей семье крепкого здоровья, много радости и успехов, а моим землякам – туркменистанцам – мирного неба, благополучия, новых выдающихся свершений под Вашим мудрым руководством».

Олег Кононенко родился в городе Туркменабат (бывш. Чарджоу) в 1964 году, здесь же закончил среднюю школу №15, после чего проходил учебу в Харьковском Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского.

В 2009 году Олег Кононенко удостоился ордена «Звезда Президента», который вручил ему глава Туркменистана, а в 2019 году получил звание «Герой Туркменистана».