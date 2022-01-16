Ашхабад

Учеников старших классов туркменских школ приглашают принять участие в олимпиаде по русскому языку

АШХАБАД, 16 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменские старшеклассники, владеющие русским языком, могут принять участие в международной олимпиаде «Русский язык – язык будущих юристов», организованной МГЮА – Московским государственным юридическим Университетом имени О.Е. Кутафина.

Одной из целей олимпиады завялено выявление выпускников, имеющих наилучшие знания письменного и устного русского языка для дальнейшего их обучения в МГЮА.

К участию приглашаются старшеклассники стран Содружества, изучающие русский язык как самостоятельно, так и в рамках школьной программы.

Чтобы подать заявку на участие, необходимо зарегистрироваться на сайте МГЮА (https://msal.ru/news/v-mgyua-proydet-olimpiada-po-russkomu-yazyku-dlya-inostrannykh-grazhdan-/) не позднее 27 февраля, а с 28 февраля и по 18 апреля, в дистанционном формате, будет проходить сама олимпиада.

Победители и призеры олимпиады получат солидное преимущество в виде дополнительных баллов при поступлении в МГЮА.