Институт спорта и туризма

Туркменистан приступает к подготовке национальной сборной к Олимпиаде-2024

АШХАБАД, 16 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан начнет готовить своих спортсменов для участия в XXXIII летних Олимпийских и XVII летних Паралимпийских играх в Париже в 2024 году. Соответствующее Постановление подписал Президент Гурбангулы Бердымухаммедов.

Согласно Постановлению, Министерство спорта и молодежной политики совместно с сопутствующими министерствами и ведомствами разработает программу подготовки туркменских спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года.

Кроме того, в рамках подготовки национальной сборной к очередном крупнейшему спортивному мероприятию хякимлик Ашхабада предоставит для тренировок и спортивных сборов все необходимые спортивные объекты.