Туркменистан посетила делегация Афганистана

АШХАБАД, 17 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14-15 января Туркменистан посетила с визитом делегация Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амиром Ханом Моттаки.

Программа визита включала проведение встреч и переговоров с руководителем МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и представителями других министерств и ведомств Туркменистана по вопросам развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, энергетики, транспорта и связи, обеспечения региональной безопасности.

В частности, был обсужден ход реализации проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и линии электропередачи Туркменистан - Афганистан - Пакистан (ТАП).

ИП "ТУРКМЕНинформ"