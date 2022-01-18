Корень солодки

В Туркменистане будет построен завод по производству глицирризиновой кислоты

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 17 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан планирует наладить производство глицирризиновой кислоты, являющейся противовирусным средством.

Для этого на территории Лебапского велаята будет построено предприятие на базе АПК «Буян» специально для производства нерафинированной глицирризиновой кислоты. Сырьем для изготовления препарата станет корень солодки, который активно используется в Туркменистане в народной и традиционной медицине в качестве средства от кашля и при лечении других заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, астма, а также как мочегонное и общеукрепляющее средство.

Решение о строительстве предприятия по производству глицирризиновой кислоты из солодкового корня было принято в ходе визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в Италию в 2019 году, когда был подписан Меморандум между Министерством здравоохранения Туркменистана и итальянской компанией Adipson Ind. Srl. о подготовке проекта учреждения по изготовлению нерафинированной глицирризиновой кислоты из корня солодки.

Подрядчиком, по итогам тендера, выступит отечественная строительная компания «Mizemez gadam». Строительство предприятия мощностью 390 тонн глицирризиновой кислоты планируется завершить в начале 2024 года.