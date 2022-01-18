Футбол

Определились соперники двух туркменских клубов, попавших в групповой этап Кубка АФК

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января прошла жеребьевка группового этапа Кубка АФК-2022, к участию в котором были допущены два туркменских футбольных клуба – «Алтын Асыр» и «Копетдаг».

Соперниками «Алтын Асыра» в группе «Е» станут узбекский клуб «Насаф» (вариант – «Согдиана», если «Насаф» выйдет в групповой этап Лиги чемпионов АФК-2022), ЦСКА – Таджикистан и «Нефтчи» из Кыргызстана. Матчи пройдут с 24 по 30 июня 2022 года.

«Копетдагу» предстоят встречи с таджикским «Худжандом» и чемпионом Кыргызстана «Дордоем». Игры также запланированы на период с 24 по 30 июня.

Победитель в группе «Е» выйдет в финал Центральной зоны Кубка АФК и сыграет с чемпионом группы «F». Победитель этой игры получит приз в 100 тысяч долларов и выход в следующий раунд турнира.