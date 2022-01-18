Туркменская делегация посетила Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января делегация правительственных кругов Туркменистана во главе с вице-премьером Сердаром Бердымухаммедовым посетила с визитом Республику Узбекистан.

Поездка была предпринята с целью участия в очередном раунде двусторонних межмидовских консультаций, проведения встреч и переговоров по вопросам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и связи, сельского и водного хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, медицины и здравоохранения, туризма и других.



В частности, делегация провела встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым, посетила ведомство здравоохранения Узбекистана и провела переговоры с представителями деловых кругов страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"