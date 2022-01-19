Новые рекомендации по защите от вирусных инфекций для жителей Туркменистана

АШХАБАД, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Жители Туркменистана получили ряд рекомендаций по защите и профилактике инфекционных респираторных заболеваний.

В список рекомендаций вошли обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и на улице, регулярное мытье рук и применение санитайзеров. Кроме того, жителям городов советуют по возможности отказаться (если позволяют расстояния) от пользования общественным транспортом, или хотя бы выходить на одну-две остановки раньше, чтобы снизить риск заражения в заполненных салонах автобусов. Также не рекомендуется садиться в переполненный транспорт и подождать следующий, либо использовать такси или заказной транспорт. В салонах автобусов рекомендовано по возможности соблюдать социальную дистанцию.

Учитывая общеизвестный факт, что бумажные и металлические деньги являются источником всевозможных инфекций, рекомендовано использовать платежные дорожные карты.