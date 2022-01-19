Туркменистан присоединится к международным соглашениям Организации сотрудничества железных дорог

АШХАБАД, 19 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан намерен присоединиться к договорам Организации сотрудничества железных дорог – Соглашениям о едином транзитном тарифе и Международном транзитном тарифе. Эта информация была озвучена заместителем Председателя Кабинета Министров М. Чакыевым в ходе очередного заседания правительства страны.

Вхождение Туркменистана в международные договоры Организации сотрудничества железных дорог являются финансово выгодными для наращивания транспортно-транзитного потенциала страны.

Основной транснациональной и трансконтинентальной железнодорожной артерией Туркменистана является магистраль, соединяющая Иран с Китаем через территорию Туркменистана и Казахстана. Благодаря этой дороге Туркменистан получает выход к странам Ближнего и Дальнего Востока.