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Определились соперники «Ахала» в Лиге чемпионов АФК

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменский футбольный клуб «Ахал» в Лиге чемпионов АФК сыграет в своей группе «С» с «Фуладом» (Иран), «Аль-Гарафа» (Катар) и «Шабаб Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов. Состав группы стал известен после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов АФК, которая состоялась 17 января в Куала-Лумпуре (Малайзия).

«Ахал» стал единственным из туркменских футбольных клубов, кто смог пройти лицензирование для участия в Лиге чемпионов АФК-2022. Еще две туркменских команды – «Алтын Асыр» и «Копетдаг» сыграют в Кубке АФК.