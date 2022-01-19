Президент предпринял рабочую поездку в Ахалский велаят

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 19 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку в Ахалский велаят страны.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с ходом строительства административного центра региона, старт реализации проекта которого был дан в апреле 2019 года. Здесь возводятся объекты социального, экономического, инфраструктурного и административного назначения с активным использованием передовых технологий.

Также глава государства рассмотрел проекты строительства других объектов в различных уголках страны и провел рабочее совещание при участии профильных руководителей и руководителей строительного подряда.

ИП "ТУРКМЕНинформ"