Туркменский лидер совершил рабочую поездку по столице

АШХАБАД, 20 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку по Ашхабаду с целью осмотра хода новостроек столицы.

В частности, глава государства посетил возводимый на севере города жилой комплекс "Ашхабад сити", а также ознакомился с проектами строительства других объектов социального и экономического назначения.

На территории комплекса планируется возвести свыше 200 высотных домов 12–35-этажности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"