Медицинский университет

В медицинском университете наградили победителей международных конкурсов и олимпиад

АШХАБАД, 20 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Государственном медицинском университете Туркменистана им. М. Гаррыева прошла церемония награждения студентов вуза, принимавших участие в международных предметных онлайн-олимпиадах и конкурсах.

Студенты главного медицинского учебного заведения страны за прошлый год завоевали 46 золотых и 16 серебряных медалей по таким дисциплинам, как химия, биология, физиология, экология, а также вирусология и бактериология.

Также двое студентов медуниверситета стали победителями в международном конкурсе «Самая лучшая научно-исследовательская работа-2021» - ими стали студенты 6-го и 4-го курсов лечебного факультета Овезнепес Оразгельдыев и Шатлык Текаев. Студент 4 курса факультета педиатрии Ораз Гарлыев удостоился третьего места в международном конкурсе «Мы – потомки Авицены», организованном Евразийским Патентным сообществом Москвы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"