Ташкент

Главы Туркменистана и Узбекистана провели разговор по телефону

АШХАБАД, 21 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел беседу по телефону с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе переговоров главы государств рассмотрели итоги недавнего визита в Ташкент туркменской правительственной делегации во главе с вице-премьером Сердаром Бердымухаммедовым, вопросы реализации достигнутых договоренностей, провели обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

ИП "ТУРКМЕНинформ"